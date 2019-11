Wir müssen allen Journalisten ein klares Signal senden: es ist sicher, in Europa zu arbeiten. Wenn Journalisten zum Schweigen gebracht werden, ergeht es der Demokratie genauso. Ein Sprecher der EU-Kommission

In einem gemeinsamen Aufruf forderten Reporter ohne Grenzen und andere Organisationen diese Woche unabhängige Ermittlungen zu den Hintermännern. "Wir sind besorgt, dass der Premierminister unangemessenen Einfluss auf die Ermittlungen nehmen möchte, indem er sich selbst in dessen Zentrum rückt", so der Brief. Polizei und Staatsanwaltschaft spielten bislang nur eine untergeordnete Rolle in den Bemühungen um eine Aufarbeitung.