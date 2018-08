Die Geretteten befinden sich auf der "Diciotti". Archiv Quelle: Igor Petyx/ANSA/dpa

Die Europäische Union hat sich in einen erneuten Streit zwischen Italien und Malta um die Aufnahme von geretteten Flüchtlingen und Migranten eingeschaltet. Man versuche, Länder zu finden, die bereit seien, in dem Fall zu helfen, teilte die EU-Kommission mit.



Ein Schiff der italienischen Küstenwache hatte 177 Flüchtlinge und Migranten gerettet. Italien bat Malta, sie aufzunehmen, was Malta ablehnte. Seit Tagen harren die Menschen nun an Bord aus, während das Schiff vor Lampedusa liegt.