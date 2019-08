Gekocht wird von ehrenamtlichen Helfern in der Kloster eigenen Küche

Quelle: Daniela Gabler

Über 40.000 ehrenamtliche Stunden erbringen die Helfer und Helferinnen. Sie sind zwischen 18 und 35 Jahren alt: Die Gruppe teilt sich auf in "Gäste", also Menschen mit Handicap, in "Helfer", die eine Person unterstützen, zum Beispiel beim Essen, beim Ankleiden oder durch Rollstuhlschieben. Außerdem gibt es das "Staff-Team", das tatkräftig Rampen gebaut hat oder das tagsüber in der klostereigenen Küche kocht und abends Schichten in der Disco im Keller des Klosters übernimmt. Das gesamte barocke Benediktinerkloster Ettal wurde vom Staff-Team barrierefrei mit Rampen ausgestattet.