Die SPD-Führung setzt auf einen personellen Neuanfang - Fraktionschefin Andrea Nahles soll als erste Frau in der Geschichte der SPD auch den Parteivorsitz übernehmen, nachdem Martin Schulz am Dienstag von dem Amt zurückgetreten ist. Auf einem Sonderparteitag am 22. April soll Nahles gewählt werden. Bis dahin führt Vize Olaf Scholz kommissarisch die SPD.