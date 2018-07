Steinmeier hat vor der Verdrängung der Nazi-Verbrechen gewarnt. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Einweihung einer Gedenkstätte für ermordete Juden und Widerstandskämpfer in Weißrussland vor einer Verdrängung der Nazi-Verbrechen gewarnt. Deutschland habe viel zu lange gebraucht, sich an diese Verbrechen zu erinnern, sagte er in Maly Trostenez.



Dort war zwischen 1941 und 1944 eine der größten NS-Vernichtungsstätte von Nazi-Deutschland. Steinmeier hatte bereits vor kurzem eindringlich vor einer Verharmlosung von NS-Verbrechen gewarnt.