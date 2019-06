Die Gefahr einer akuten Krise sieht Schlemmer vor allem in der Größe des Landes und in der Höhe seiner Schulden. Nach Griechenland sei Italien das Land mit der zweithöchsten Schuldenlast in der EU - gemessen am Bruttoinlandsprodukt. "Dieser Schuldenstand, die Wachstumsschwäche, die hohe Arbeitslosigkeit und die strukturellen Schwächen des italienischen Bankensystems gehen eine unheilvolle Verbindung ein", analysiert Schlemmer.



Laut dem Historiker hat es in Italien durchaus Reformen gegeben - "aber sie sind oft widersprüchlich und kurzlebig", urteilt Schlemmer. Was Italien jetzt tun sollte? "Ruhe bewahren, für stabile Verhältnisse sorgen, klare politische Prioritäten setzen und die europäische Kooperation stärken. Europa ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung."