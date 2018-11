Paul Manafort, Ex-Wahlkampfmanager von Donald Trump. Archivbild

Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach er sich dreimal mit Wikileaks-Gründer Julian Assange getroffen haben soll. "Diese Geschichte ist völlig falsch", heißt es in einem Statement Manaforts, das er über seinen Anwalt Jason Maloni verbreitete.



Er prüfe rechtliche Schritte gegen die britische Zeitung "The Guardian". Die Zeitung hatte berichtet, dass Manafort sich mit Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London getroffen hatte.