Pep Guardiolas Schützlinge aus Manchester sind trotz einer Heimniederlage in der nächsten Runde der Champions League. Quelle: action images via reuters

Dem FC Basel ist im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City ein Achtungserfolg gelungen. Die Schweizer siegten mit 2:1. Das Hinspiel hatten sie 0:4 verloren.



Die Engländer zeigten in der ersten Hälfte noch eine ansprechende Leistung. Der Ex-Schalker Sane leitete Gabriel Jesus' Tor zum 1:0 ein (8.Minute). ManCity blieb am Drücker, Basels Ausgleich kam überraschend. In der zweiten Hälfte jedoch ließ Manchester City die Zügel gehörig schleifen, beschränkte sich auf unproduktives Pass-Spiel - und Lang erzielte den verdienten Siegtreffer für den FC Basel.