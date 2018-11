Machthaber Kim Jong Un (l.) und Präsident Moon Jae In. Archivbild Quelle: Uncredited/Korea Summit Press Pool/dpa

Als Gegengeschenk für zwei Tonnen Pilze vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un schickt das Präsidialamt in Südkorea 200 Tonnen Mandarinen in das Nachbarland. Die ersten Ladungen mit den Früchten von der südlichen Insel Jeju seien mit Frachtflugzeugen nach Nordkorea gebracht worden, teilte das Büro von Präsident Moon Jae In mit.



Kim Jong Un hatte zum Abschluss eines Gipfeltreffens mit Moon im September in Pjöngjang Kiefernpilze geschickt, die in Südkorea sehr begehrt und teuer sind.