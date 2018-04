Wir müssen auch über Erfolge reden dürfen in der Europäischen Union. Und jetzt geht es darum, die ganz konkreten Aufgaben anzupacken. Manfred Weber

Weber: Ja, das mit dem wurschteln ist immer so eine Sache. Ich glaube, dass wir nämlich in der Vergangenheit, wenn ich es so formulieren darf, ganz gut gewurschtelt haben, beispielsweise haben wir 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum und wir haben über acht Millionen Arbeitsplätze geschaffen nach der Eurokrise. Das heißt: Wenn wir gemeinsam gestalten, wie wir es mit der Gründung des europäischen Stabilitätsmechanismus gemacht haben, in der Eurokrise, dann kommt auch was Gutes für die Menschen in Europa raus. Das heißt: Wir müssen auch über Erfolge reden dürfen in der Europäischen Union. Und jetzt geht es darum, die ganz konkreten Aufgaben anzupacken. Übrigens ist neben der Eurofrage aus meiner Sicht die Migrationsfrage nach wie vor das Topthema dieses Kontinents. Wer sich die letzten nationalen Wahlen in Ungarn, Italien, der Tschechischen Republik und auch bei uns in Deutschland ansieht, der weiß, dass die Migrationsfrage die Menschen mehr bewegt als alles andere. Da muss Europa Grenzen schützen, muss weiter offen sein für Menschen in Not und muss sich endlich Afrika zuwenden. Auch da brauchen wir jetzt in diesem Jahr 2018 Lösungen.