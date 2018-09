Dabei hat er es als Europapolitiker innerhalb der CSU wirklich nicht leicht. Für die Parteispitze um Seehofer und Söder gehört es nach wie vor zum guten Ton auf "die in Brüssel" zu schimpfen. In bayerischen Bierzelten kommt das immer gut an. Europapolitiker wie Weber führten immer ein Schattendasein im CSU-Vorstand. Akzeptiert, aber nicht weiter beachtet.



Als sich die Parteispitze im Frühjahr für harte Alleingänge in der Flüchtlingsfrage einsetzte, blieb Manfred Weber einer der Mahner, der auf eine einvernehmliche europäische Lösung setzte. Gehört hat niemand auf ihn. In der öffentlichen Wahrnehmung blieb er ein einsamer Rufer in der Wüste.