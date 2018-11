Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber (CSU) wertet das Spitzentreffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin als Weckruf für Europa, in der Außen- und Sicherheitspolitik zusammenzurücken. "Man ist manchmal schon froh, wenn bei einem solchen Treffen nichts Schlechtes für uns rauskommt, für uns Europäer", sagte er im ZDF morgenmagazin am Dienstag. Dennoch sei das als Ergebnis zu wenig. Die Europäer müssten vor allem in der Außenpolitik noch enger zusammenrücken. Dort müsse vom Einstimmigkeitsprinzip abgerückt und zum Mehrheitsprinzip bei Entscheidungen gewechselt werden. Nur dann werde Europa handlungsfähig sein und global wahrgenommen werden.