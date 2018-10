Wendezeiten seien immer Zeiten der Unsicherheit, so Weber weiter. Weil man neue Personen kennenlernen müsse und sich neu einstellen müsse. "Zunächst mal muss man sehen, welche Erfahrung und welche Kraft Angela Merkel in den letzten Jahren aufgebaut hat und was sie in Europa an Zustimmung genießt." Sie genieße in Europa ein enormes Vertrauen. Nichtsdestotrotz gebe es für die Union, wenn jetzt eine neuer CDU-Vorsitzender und Vorsitzende gesucht werde, auch in diesem parteiinternen Wahlkampf die Chance der Selbstvergewisserung. "Dass wir als CDU/CSU die proeuropäische Kraft Deutschlands sind mit Adenauer, Kohl, auch Franz-Josef Strauß, Theo Waigel, aus meiner Partei heraus haben wir Europa maßgeblich geprägt. Und da brauchen wir neuen Schwung, da brauchen wir eine neue Selbstvergewisserung, dass die Union die proeuropäische Kraft ist", so Weber weiter.