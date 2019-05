Je länger wir warten, desto radikalere Maßnahmen müssen wir ergreifen. Ska Keller, Grünen-Spitzenkandidatin

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge mache so etwas erst ab 40 Euro pro Tonne Sinn. "Das Gute an einem CO2-Preis ist, dass er die richtigen Anreize setzt", so Keller. Dadurch lohne es sich für Unternehmen, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen. Das derzeitige System des Emissionshandels sei zu billig und gelte für zu wenige Teile der Wirtschaft, kritisierte Keller. Die Einnahmen aus der Steuer wollten die Grünen zurückzahlen - "pro Kopf an alle Menschen in Europa".