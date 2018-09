Für ein "Weiter wie bisher" will Weber nicht stehen, sondern für einen Neustart. Europa transparenter und demokratischer machen, das wird Webers Versprechen. Weber will einen Wahlkampf führen, der sich nicht auf den Kampf zwischen Pro- und Antieuropäern reduziert. Vor allem im Lager der Pro-Europäer will der CSU-Mann Unterschiede herausstellen - eine Lehre aus dem Wahlkampf von 2014, bei dem die beiden Spitzenkandidaten Martin Schulz und Jean-Claude Juncker zu viel Duett und zu wenig Duell vorführten.