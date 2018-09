Vor allem in den wirtschaftlich ärmeren, aber kinderreichen Orten sei die Belastung groß, sagt Trapp. Hier gehen Eltern mit ihren Kindern besonders oft zum Arzt, auch weil sie im Umgang mit Krankheiten unsicher seien. So könnten Stefan Trapp und sein Team gut einen weiteren Kollegen beschäftigen, aber die sogenannte Bedarfsplanung von Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern genehmigt zusätzliche Stellen nur in Ausnahmefällen.



Denn auf dem Papier gibt es genug Kinderärzte in Deutschland. Doch das Regelwerk, das seinen Ursprung in den 1990ern hat, sei veraltet, unflexibel, kritisieren Kinderärzte. Es berücksichtige keineswegs den gestiegenen Zeitaufwand pro Patient, zum Teil infolge zunehmender chronischer und psychischer Leiden. "Diese Betrachtung, was ein Arzt 1990 in seiner Praxis in 60 Wochenstunden weggeschafft hat, einfach auf das Jahr 2018 zu projizieren, funktioniert nicht mehr", so Trapp.