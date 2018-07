Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Städtetags-Präsident Markus Lewe hat sich für einen Kurswechsel in der Verkehrspolitik ausgesprochen und Kritik an Bahn und Bund geäußert. "Der Schienenverkehr spielt eine extrem wichtige Rolle in den Städten und im Umland", sagte der Oberbürgermeister von Münster.



In vielen Regionen sei die Schieneninfrastruktur aber sanierungsbedürftig oder komme an den Rand der Belastbarkeit, klagte Lewe. "Bund und Bahn müssen ihre Verantwortung für eine gute Infrastruktur wahrnehmen", forderte er.