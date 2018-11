Käßmann will mehr Frauen im Bischofsamt.

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, kritisiert die mangelnde Gleichberechtigung in ihrer Kirche. "Von 22 evangelischen Landeskirchen wird nur eine einzige von einer Frau geleitet", sagte Käßmann der "Zeit".



Die Kirche vergesse oft, "dass Frauen in kirchlichen Leitungspositionen ein Markenzeichen weltweit sind". Bei wichtigen Ereignissen seien in ihrer Kirche die ersten zwei Reihen nur mit Männern besetzt - und keiner merke es.