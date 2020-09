Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Quelle: Pawel Supernak/PAP/dpa/Archivbild

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Deutschland erneut mangelnde Unterstützung der Nato vorgeworfen. "Wenn es in der Nato an etwas krankt, dann an fehlendem Engagement der Mitglieder", sagte Morawiecki der "Welt". So habe unter anderem Deutschland das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel bislang nicht erfüllt.



Deutlich widersprach Morawiecki der Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Nato sei "hirntot". "Ich widerspreche Macrons Diagnose entschieden", sagte Morawiecki.