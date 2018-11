Im Jemen sind Millionen Menschen seien akut von Hunger bedroht. Quelle: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef wirft den Behörden im Jemen vor, wichtige Hilfslieferungen in das Land zu blockieren. Unicef-Regionaldirektor Geert Cappelaere erklärte, sowohl die jemenitische Regierung als auch die Huthi-Rebellen seien nicht zur Zusammenarbeit bereit. Das könne die Hungersnot noch verschärfen.



"Die Behörden ermöglichen es uns nicht, unsere Arbeit so schnell wie nötig zu erledigen", sagte Cappelaere der Nachrichtenagentur ap. In Jemen herrscht seit März 2015 Bürgerkrieg.