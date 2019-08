Beamte sichern Spuren in Berlin-Moabit. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach der Tötung eines Mannes auf offener Straße in Berlin hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Der Verdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft per Twitter mitteilte.



Die Festnahme war am Freitagnachmittag bestätigt worden - wenige Stunden nach der Tat. Die Polizei sprach von einem Radfahrer, der unter Verdacht stehe. Die tödliche Attacke ereignete sich am Freitagmittag gegen 12 Uhr in einer Parkanlage in Berlin-Moabit.