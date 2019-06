Der Prozess fand im Dresdner Landgericht statt. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

In Dresden ist ein Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zwei kleinen Mädchen in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt worden. Das Landgericht Dresden verhängte gegen den vorbestraften 35-Jährigen eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Zudem wurde Sicherungsverwahrung angeordnet.



Die mitangeklagte Mutter der beiden Mädchen bekam zwei Jahre und neun Monate. Der Mann aus Malchow hatte in einer Dating-Plattform gezielt nach Single-Müttern mit kleinen Töchtern gesucht.