In Hamburg wird ein Mann erschossen. Die Polizei ermittelt.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Nach den tödlichen Schüssen auf offener Straße in Hamburg, hat sich der mutmaßliche Schütze gestellt. Zuvor hatte die Polizei in Tatortnähe bereits zwei Verdächtige gefasst.



Das Verbrechen ereignete sich am Abend im Stadtteil Lohbrügge. Ein 26-Jähriger Mann wurde erschossen. Anschließend flohen drei Männer vom Tatort. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen 28-Jährigen. Er stellte sich kurz nach der Tat auf einem nahe gelegenen Polizeirevier.