Blumen und Kerzen stehen in unmittelbarer Nähe des Tatorts.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Tötung eines 36-jährigen Mannes auf offener Straße in Stuttgart ist mit einem Samuraischwert verübt worden. Es handele sich um eine Deko-Waffe, die der mutmaßliche Täter am Tattag gekauft habe. Das teilte ein Polizeisprecher mit.



Die Waffe ist frei verkäuflich, sie darf aber nicht am Körper geführt werden. Die Ermittlergruppe "Fasan" versuche nach wie vor mit Hilfe von Landes- und Bundeskriminalamt, bei jordanischen Behörden die Identität des mutmaßlichen Täters klären zu lassen.