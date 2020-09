Eine Krankenschwester betrachtet Abstrichröhrchen. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

In Brasilien ist der erste Coronavirus-Fall registriert worden. Es könnte sich dabei auch um den ersten Fall in Südamerika überhaupt handeln. In einer offiziellen Mitteilung des Gesundheitsministeriums hieß es, man untersuche zusammen mit den Gesundheitsbehörden einen Fall in Sao Paulo.



Die Erkrankung soll nach einem Bericht des Portals "G1" das Krankenhaus Albert Einstein festgestellt haben. Demnach habe ein 61 Jahre alter Mann, der nach Norditalien gereist war, die Symptome der Krankheit wie Husten gezeigt.