Der junge Mann ist zunächst wieder auf freiem Fuß. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Ein Passagier in Dublin wollte auf keinen Fall seinen Flieger verpassen und ist der Maschine hinterhergerannt - die Polizei hat ihn daraufhin festgenommen. Der Passagier war zusammen mit einer Frau verspätet an dem Gate angekommen, an dem ihr Flugzeug in Richtung Amsterdam starten sollte.



Wie der irische Sender RTE berichtete, wurde der junge Mann auf Kaution freigelassen, muss aber am 8. November erneut vor Gericht erscheinen. Das Gericht habe dem 23-Jährigen vorgeworfen, ein magnetisches Türschloss am Flughafen beschädigt zu haben.