In Italien ist ein Mann gestorben, der als Verdachtsfall für eine Neuinfektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gilt. Das sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, der Nachrichtenagentur Ansa. Der Mann war einer von zwei älteren Patienten in Venetien, bei denen eine vermutete Ansteckung noch nicht offiziell bestätigt war.



In Italien besteht zurzeit große Sorge vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. In der Lombardei erhöhte sich die Zahl nachgewiesener Infektionen um weitere 8 auf 14.