"Sie hätte einfach aufstehen können, oder nur ihrem Mann zeigen müssen, dass sie wach ist." Sie habe gewusst, dass ihr Kind in der Nähe ihres Mannes in Gefahr gewesen sei, wie ältere Verbrühungen und blaue Flecken am Körper des Kindes gezeigt hätten. Der Verteidiger der Frau hatte eine Bewährungsstrafe als angemessen beantragt. Sie habe sich schlicht nicht vorstellen können, dass ihr Mann dem kleinen Leo so etwas antut.



"Ich bin schon gestraft. Ich habe schon lebenslang, weil ich mein Leben ohne Leo verbringen muss", hatte die 29-Jährige vor der Urteilsverkündung unter Tränen gesagt. Dem Gericht versuchte sie, ein Buch zu überreichen mit dem Titel: "Unschuldig in Haft - wenn Justiz Fehler macht".