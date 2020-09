Ein französisches Polizeiauto. Archivbild

Die französische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen, der sich in einem Museum verschanzt hatte. Eine Spezialeinheit, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt wird, war in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphael vor Ort. Bürger waren aufgefordert, die Umgebung zu meiden.



Der Mann hatte sich im archäologischen Museum verschanzt, berichtete der Sender France Bleu. Am Morgen schlug demnach eine Reinigungsfrau Alarm, denn sie konnte die von innen blockierte Eingangstür nicht öffnen.