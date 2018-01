heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Orkantief "Friederike" ist am Donnerstag über Deutschland gefegt und hat mindestens einem Menschen in Nordrhein-Westfalen das Leben gekostet. Laut Polizei wurde der 59-Jährige auf einem Campingplatz am Rhein in Emmerich-Elten von einem Baum erschlagen. Er sei sofort tot gewesen.



Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Tief "Friederike" zum Orkan heraufgestuft. Das Unwetter habe Orkanstärke erreicht, sagte ein DWD-Sprecher. Es treten Böen mit bis 130 Kilometern pro Stunde auf.