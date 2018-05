In Salzgitter wurde eine Zwölfjährige angeschossen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 68 Jahre alter Mann soll nach Schüssen auf eine Zwölfjährige in der Silvesternacht einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Mädchen war um Mitternacht auf dem Gehweg vor dem Haus ihrer Eltern in Salzgitter von einer Kugel in den Oberkörper getroffen worden.



Laut der "Salzgitter Zeitung" hatten mehrere Männer in der Reihenhaussiedlung mit Handfeuerwaffen um sich geschossen. Das Mädchen musste notoperiert werden, sie ist laut Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr.