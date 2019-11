Mann in Berlin bei Streit vor U-Bahn gestoßen.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor die U-Bahn am Kottbusser Tor in Berlin ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Berliner Fahnder hätten ihn in Eberswalde/Brandenburg festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit. Weitere Informationen gebe es am Samstag.



In der Nacht zu Mittwoch hatte ein Mann einen Iraner (30) vor eine U-Bahn gestoßen. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er am Ort starb. Die Staatsanwaltschaft schließt ein Drogengeschäft als Hintergrund nicht aus.