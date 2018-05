Der Angeklagte soll den Rentner zerstückelt haben Quelle: Paul Zinken/dpa

Zehn Monate nach der Entdeckung eines zerstückelten Rentners in einer Tiefkühltruhe hat sich der mutmaßliche Mörder im Prozess vor dem Berliner Landgericht zunächst in Schweigen gehüllt. Der Prozess startete zum zweiten Mal. Ein erster Anlauf war nach einer Besetzungsrüge gescheitert.



Der Angeklagte (56) soll den damals 80 Jahre alten Witwer erschossen, die Leiche zerteilt und in einer Kühltruhe versteckt haben. Zehn Jahre lang soll er die Rente des Opfers von 2000 Euro kassiert haben.