Meier: Der Nachtbürgermeister ist eine Schnittstelle zwischen Nachtökonomie, Bevölkerung und Verwaltung. Mein Job ist die Schnittstelle zwischen der Stadt Mannheim und unseren Veranstaltungsorten und Veranstaltern, Klubs und Gaststätten. In Städten wie New York, Paris oder Amsterdam gibt es das ja schon und ist ziemlich erfolgreich. Und jetzt hat Mannheim als erste Stadt in Deutschland so einen Nachtbürgermeister.