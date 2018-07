Während in Berlin die finale Phase der ersten ostdeutschen Kanzlerin eingeläutet worden ist, mangelt es nicht gerade an Spekulationen, wer denn künftig ins Kanzleramt einziehen könnte. Für die Schweriner Genossen ist hinter vorgehaltener Hand klar: Manuela Schwesig hat das Zeug dazu. Ihre Erfahrungen in der Bundespolitik als Familienministerin, ihre Funktion als stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei, ihre aktive Rolle bei den jüngsten Koalitionsverhandlungen in Berlin und ihre mediale Präsenz bei ostdeutschen oder sozialpolitischen Themen, ihr Ehrgeiz … .

Angesichts der nicht gerade von Beständigkeit geprägten Führungskultur der SPD im Bund und der turbulenten Entwicklungen in Berlin scheint alles möglich. Ziemlich hohe Erwartungen an eine Frau, die sich als Ministerpräsidentin erstmal beweisen muss. Die Hoffnungsträgerin muss liefern.