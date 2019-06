Die Sozialdemokratie wird gebraucht. Auch wenn es zur Zeit nicht so aussieht und wir uns nicht so gut verhalten haben. Manuela Schwesig

"Dieses Amt erfordert sehr viel Kraft und Energie", gerade in Zeiten, wo durch die AfD die Demokratie infrage gestellt würde, insbesondere in Ostdeutschland. Das Amt der SPD-Parteivorsitzenden erfordere jedoch auch viel Kraft und Energie. "Und eine hohe Präsenz in Berlin." Das ließe sich für sie nicht miteinander vereinbaren. "Ich glaube, dass ich meiner Partei auch dort sehr nutzen kann", so Schwesig.



Sie glaube nicht, dass man in dem Amt des Parteivorsitzenden verbrannt würde. Es sei ein gutes Amt. Man können dort gemeinsam mit der Partei etwas Gutes bewegen. "Die Sozialdemokratie wird gebraucht. Auch wenn es zur Zeit nicht so aussieht und wir uns nicht so gut verhalten haben." Und dass sie sehr wohl Verantwortung übernehme sehe man daran, dass sie gemeinsam mit Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel entschieden habe, in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung für den Übergang zu übernehmen.