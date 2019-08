Ob die SPD unter diesen Voraussetzungen in der GroKo bleibe, hänge in erster Linie von der Halbzeitbilanz ab, sagt sie. "Wir haben ein klares Verfahren verabredet, worüber ja auch die Mitglieder votiert haben, und zwar, dass es eine Halbzeitbilanz gibt. Die muss aufgestellt werden und dann werden wir die Halbzeitbilanz bewerten." Es werde dabei vor allem darum gehen, ob "die Große Koalition die Zukunftsfragen in den nächsten zwei Jahren gut beantworten" könne, so die SPD-Politikerin.