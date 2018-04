Bruce Springsteen veröffentlichte den Song 1975. Archivbild Quelle: Michael Zorn/Invision/AP/dpa

Ein Manuskript von Bruce Springsteens Erfolgssong "Born to Run" aus dem Jahr 1975 wird im Juni in New York versteigert. Der handgeschriebene Entwurf auf liniertem Papier könne bei der Online-Auktion vom 18. bis zum 28. Juni bis zu 300.000 Dollar (etwa 244.000 Euro) bringen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.



Den Großteil der Strophen änderte Springsteen später noch, der Text des Refrains ist in dem Manuskript aber schon genauso wie er dann auch aufgenommen wurde.