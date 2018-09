Diego Maradona in Brest. Quelle: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa

Diego Armando Maradona sorgt wieder für Schlagzeilen. Fotos und Videos seiner Fahrt in einem Panzerwagen durch die weißrussische Stadt Brest sind ein Renner in den Netzwerken. Der 57-jährige Argentinier war am Montag als neuer Chef des Clubs Dinamo Brest vorgestellt worden.



Maradona soll in Brest als Präsident die Fußballstrategie des Vereins sowie die Nachwuchsakademie verantworten. Zuvor war er als Trainer des Zweitligaclubs Fudschaira SC in den Arabischen Emiraten beurlaubt worden.