Das ist nicht nur eine These. Das ist das Schöne daran: Ich kann es belegen. Marc Elsberg

Am kommenden Montag erscheint sein neues Buch. In "Gier" gibt es einen spannenden Plot voller Action, zugleich aber geht es auch um die These, dass Kooperation und Umverteilung zu mehr Wohlstand führen als das kapitalistische Prinzip des Wettbewerbs. "Das ist nicht nur eine These. Das ist das Schöne daran: Ich kann es belegen", erklärt Elsberg im ZDF-Mittagsmagazin. "Ich habe mehr oder minder durch Zufall die Arbeiten Londoner Wissenschaftler entdeckt. Hochkomplexe Mathematik. Und mir ist es aber gelungen das zu verwandeln in eine für jeden verständliche kleine Fabel."