Es ist noch keine sechs Uhr, als sich die ersten Zuschauer vor dem Bochumer Landgericht einfinden. Einige sind extra aus Hamburg angereist, andere tragen bedruckte T-Shirts - in Gedenken an Jaden. Die Mutter des ermordeten Jungen muss sich an diesem Morgen nicht in die Schlange einreihen. Sie wird durch einen anderen Eingang in das Gerichtsgebäude eingelassen. "Eigentlich ist das als Mutter alles nicht zu ertragen", sagt sie später in einer Verhandlungspause. "Aber ich will ihm in die Augen sehen, ich will ihn fixieren."