Doch vielleicht ist all das schon wieder ein bisschen viel Ballast für den Hochbegabten mit dem anfälligen Körper. Gegen Mexiko steht Reus ja vor seinem erst dritten Spiel bei einem großen Turnier, nach seinen beiden Einsätzen bei der EM 2012. Vermutlich ist es ganz gut, dass Reus sich nicht zu viel auf einmal vornimmt. Und dass er weiß, in seiner womöglich einzigen WM der Karriere ohnehin nicht alles nachholen zu können, was er durch seine Verletzungen verpasst hat. Er kann nun Neues schaffen, bestenfalls sogar einen neuen Titelgewinn. Er sagt es so: "Ich muss mir alles erarbeiten, umso erfüllender ist es."