Wahlkampfveranstaltung für Präsidentschaftskandidat Joko Widodo.

Quelle: Reuters

In Indonesien kommt es heute zu einer Neuauflage des Duells um die Präsidentschaft: Genau wie 2014 treten Joko Widodo und Prabowo Subianto gegeneinander an. Die Wahl gibt Aufschluss, in wieweit religiöse Kräfte sich weiterhin im Staat Gehör verschaffen können. Marcus Mietzner, Indonesien-Experte und Professor an der "Australian National University", beantwortet im Vorfeld die wichtigsten Fragen zur Wahl.