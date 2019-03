Mardi Gras blickt auf eine 320 Jahre alte Tradition zurück. Der Gründer der Stadt New Orleans, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, feierte das Fest zum ersten Mal im Jahr 1699 am Ende der Fastenzeit. Der Platz, an dem das erste Mardi Gras stattfand, heißt bis heute Point du Mardi Gras. Er liegt 100 Kilometer entfernt von New Orleans, stromabwärts am Mississippi. Der Name "Mardi Gras" kommt aus dem Französischen und bedeutet "Fetter Dienstag". Er weist darauf hin, dass an dem Tag vor Aschermittwoch Eier und Fett aufgebraucht wurden.