Atwood nahm den Friedenspreis tief bewegt entgegen. Für eine Schriftstellerin aus einem Land wie Kanada, in dem das Schreiben und die Künste im Allgemeinen bis in die vergangenen Jahrzehnte hinein nicht ernst genommen worden seien, sei es nahezu "unbegreiflich", mit dieser renommierten Auszeichnung geehrt zu werden. Nach den Worten von Atwood erlebt die heutige Gesellschaft in einem "seltsamen historischen Augenblick", in "Zeiten von Bedrohung und Wut". Mit großer Sorge sehe sie die antidemokratischen Tendenzen in vielen Ländern, sagte sie. Insbesondere die USA nach der Wahl von Donald Trump und Großbritannien nach dem Brexit machten schwierige Zeiten durch. Dasselbe gelte, in Anbetracht der jüngsten Wahlergebnisse, auch für Deutschland.