Hurrikan "Maria" hat den karibischen Inselstaat Dominica erreicht. Die Wolkenwand, die der Wirbelsturm vor sich herschiebt, ziehe über die Insel, teilte das US-Hurrikanzentrum am Montagabend (Ortszeit) in Miami mit. Schon zuvor hatte es gemeldet, "Maria" habe sich zu einem Sturm der Kategorie fünf entwickelt. Sogenannte Sturm-Jäger in Flugzeugen machten Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde aus.