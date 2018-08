Tatjana Maria mit erstem deutschen Tennis-Erfolg bei US Open. Quelle: ap

Tatjana Maria ist als erste von sechs deutschen Spielerinnen in die zweite Runde der US Open in New York eingezogen. Die 31-Jährige, die seit Jahren in Florida lebt, gewann gegen die frühere Wimbledonfinalistin Agnieszka Radwanska (Polen) 6:3, 6:3. In der zweiten Runde trifft Maria auf die an Position sieben gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina.



Erst am Dienstag greift Angelique Kerber ins Geschehen ein. Die Wimbledonsiegerin spielt zum Auftakt gegen die Russin Margarita Gasparjan. Ebenfalls erst am zweiten Turniertag sind Andrea Petkovic und Laura Siegemund im Einsatz.