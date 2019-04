Die Niederlage der AfD ist allerdings auch eine Niederlage von Teilen der Union und der FDP. In der Union hatten sich Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, für die Wahl Harder-Kühnels stark gemacht. Man solle der Partei keinen Märtyrer-Status zugestehen und ihr die Gelegenheit geben "rumzujammern, dass sie keine Mehrheit bekommt", hatte er am Morgen in der ARD gesagt. Auch Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hatte sich laut Teilnehmern in der Fraktion für die Wahl Harder-Kühnel ausgesprochen. FDP-Parteichef Christian Lindner hatte dies nicht nur angekündigt, sondern auch getan. Nach der Stimmabgabe eilte er schnell in sein Büro und erklärte in einem Live-Video auf Twitter, warum er Harder-Kühnel gewählt hatte: Nicht weil er von der "Kandidatin oder der AfD überzeugt" wäre. Sondern weil der AfD der Posten zustehe. Wenn man ihr, wie die Grünen es machten, das Amt verweigere, "hält man die AfD groß".