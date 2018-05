Die Rangliste umfasst die beliebtesten Erst- und Zweitnamen. Im Durchschnitt erhielt ein Baby in Deutschland 2017 1,44 Namen. Betrachtet man nur die Erstnamen, dann landen Emma und Sophia sowie Ben und Paul vorne.



Insgesamt gehe die Entwicklung weiter in Richtung "kurzer, androgyner Namen", erklärte die GfdS. Regional gebe es aber deutliche Unterschiede, legen die Wiesbadener Sprachforscher einem den Blick auf die detaillierte Auswertung nahe. Besonders individuell seien die Nord- und Ostdeutschen bei der Namensvergabe. So unterscheide sich in Ostdeutschland etwa die Hälfte der Namen von der Gesamtliste, wie GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels erläutert. "Und dabei handelt es sich nicht etwa um Mandy oder Kevin, sondern um ganz traditionelle Namen aus Großmutters Zeiten wie Carl, Charlotte oder Emil." In Norddeutschland finden sich typischerweise häufig Fin, Henri oder Ida.