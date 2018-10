Die Drogenbeauftragte Marlene Mortler (CDU). Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CDU), hat die Legalisierung von Marihuana in Kanada kritisiert. Dies sei "eine Kapitulation" und ein Schritt in die falsche Richtung.



Sie verwies darauf, dass Cannabis mit dem Stoff von vor 20 Jahren inzwischen nichts mehr gemein habe, sondern viel stärker geworden sei. Statt einer Legalisierung gehe es darum, früher mit Beratung anzusetzen. Sie sei in diesem Sinne nach dem Motto "Hilfe statt Sanktion" in Gesprächen.